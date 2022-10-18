الاباحية ميا خليفة في مراكش: بحبك يامغرب

وثقت الفنانة الاباحية المعتزلة لبنانية الاصل ميا خليفة زيارتها للمغرب بمجموعة من الصور والفيديوهات ، والتي عكست اعجاب ميا خليفة بهذا البلد خاصة بمدينة مراكش التي قضت عطلتها فيها

ونشرت ميا خليفة توثيق كامل لحصيلة زيارتها الى المملكة المغربية حيث قضت ايام عطلتها براحة واستجمام في منشور لها على حسابها في موقع انستغرام.

كما صورت الفنانة الاباحية المعتزلة ميا خليفة لحظات استمتاعها وهيامها بالشاي المغربي (أتاي) وكتبت على صورتها:

مغربي قح : أحبك يا مغرب

كما التقطت ميا خليفة بعض الصور وهي تاكل الطاجين المغربي

وفيما استنكر بعض النشطاء زيارة ميا خليفة الى المغرب ، فان البعض الاخر اعتبر ان فنانه لها ملايين المتابعين من وزن ميا خليفة وان كانت قد عملت في الافلام الاباحية الا انها تدعم السياحة المغربية