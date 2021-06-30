الاتحاد الأوروبي تضيف 3 دولة عربية لقائمته للسفر الآمن

قررت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إضافة 11 دولة، منها السعودية والأردن وقطر، لقائمة الدول التي ستسمح بالسفر منها، لأسباب غير ضرورية، على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.

إلى جانب السعودية والأردن وقطر، تضم القائمة كندا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناي وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود.

وتلقت دول الاتحاد الأوروبي سابقًا توصيات برفع قيود السفر تدريجيًا عن الـ 14 دولة المدرجة حاليًا على القائمة وهي: ألبانيا وأستراليا وإسرائيل واليابان ولبنان ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ورواندا وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.

كما أُدرجت على القائمة كل من هونغ كونغ ومكاو في الصين.

ولا تشمل القائمة بريطانيا، التي ظهرت بها سلالة "دلتا" المتحورة، حيث تفشّت وزادت أعداد الإصابات بشكل كبير، حيث إنّ هذه السلالة قادرة على العدوى بسرعة كبيرة.

ولا يزال بإمكان الدول الأعضاء في التكتل، طلب اختبار كوفيد-19 أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أغلق حدوده الخارجية للسفر غير الضروري منذ مارس/ آذار الماضي، حيث وضع طوال سنة 2020 قائمة يتم تحديثها دوريًا، تشمل الدول غير الأعضاء التي يسمح للمقيمين فيها بالسفر إلى أوروبا.

في هذا السياق، سمح البرلمان الأوروبي مطلع يونيو/ حزيران، باعتماد جوازات سفر تؤكد خلو المسافرين من فيروس كورونا، أو أنهم تلقوا لقاحًا مضادًا لكوفيد-19، وذلك بهدف تسهيل السفر داخل التكتل الأوروبي.