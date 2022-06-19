الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة

اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وقال بوريل في مقال نشره على حسابه في تويتر، إن “حرب روسيا على أوكرانيا تهدد بإحداث موجة جوع عالمية؛ يجب أن نمكّن أوكرانيا على وجه السرعة من تصدير حبوبها عبر البحر الأسود”.

وأضاف: “نشهد أيضا معركة رواية وقائع حول صادرات الحبوب والأسمدة الروسية. في حين أن عقوباتنا لا تستهدف هذه الصادرات، فإننا مستعدون للعمل مع الأمم المتحدة وشركائنا لمنع أي تأثير غير مرغوب فيه على الأمن الغذائي العالمي”.

وبحسب إعلام أوروبي، ستكون التهديدات التي يواجهها الأمن الغذائي و”معركة رواية وقائع” مع روسيا حول حقيقة العقوبات المفروضة على موسكو، محور مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين في لوكسمبورغ.

واتهم المسؤول الأوروبي روسيا بـ”تحويل البحر الأسود إلى منطقة حرب وعرقلة شحنات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا” والتي قال إنها “أثرت أيضا على الشحن التجاري الروسي”.

وقال إن روسيا تطبق أيضا نظام حصص وضرائب على صادراتها من الحبوب.

ودان مسؤول الخارجية الأوروبية “الخيار السياسي الذي اتخذته روسيا بإدراك من أجل عسكرة صادرات الحبوب واستخدامها كأداة لابتزاز كل من يعارض هجومها” في أوكرانيا.