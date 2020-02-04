الاتحاد الأوروبي يرفض أجزاء من "صفقة القرن"

رفض خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية التي تشمل احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخالف “المعايير المتفق عليها دوليا”.

وترفض حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في حرب 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وأعاد بوريل اليوم التأكيد على هذا الموقف.

وقال في بيان: “لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع”، في تشديد للهجة الاتحاد الأوروبي الرافضة لخطة ترامب مقارنة بموقف التكتل عند إعلان الخطة الشهر الماضي.

(رويترز)