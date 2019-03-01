الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية في قائمته السوداء لغسل الأموال

ارشيف

قالت مصادر لرويترز إن دول الاتحاد الأوروبي رفضت يوم الجمعة بالإجماع مقترحا يدعو لوضع السعودية وأربع مناطق أمريكية بقائمة سوداء لجهات موصومة بضعف الرقابة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ومارست السعودية، وهي مستورد كبير للأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي، ضغوطا ضد اقتراح المفوضية الأوروبية بإدراجها كبلد ”عالي المخاطر“.

ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الجمعة على بيان حول هذه القضية اطلعت عليه رويترز ويتوقع أن يقره رسميا وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم يوم الخميس.

وقال البيان ”لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقا لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية تحفز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة وتحترم في نفس الوقت حقها في أن يكون صوتها مسموعا“.

واعترضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا على المقترح قائلة إن عملية الإدراج كانت ”معيبة“ ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا الأمريكية وجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وجوام.