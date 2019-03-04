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الاتحاد الأوروبي يضيف سبعة وزراء سوريين الى قائمته السوداء

الاتحاد الأوروبي يضيف سبعة وزراء سوريين الى قائمته السوداء
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