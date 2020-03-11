الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق حول عنف اليونان ضد طالبي اللجوء

طالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق حول عنف السلطات اليونانية وممارساتها غير القانونية بحق طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدلبرت جانز، في مؤتمر صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال “جانز” إن المسؤولين اليونانيين يواجهون وضعاً استثنائياً، ويقومون بمهمة صعبة، مضيفاً: “عليهم أن يقوموا بذلك عبر الالتزام بالحقوق الأساسية وبشكل معتدل”.

وأضاف أنهم ينتظرون من المسؤولين اليونانيين فتح تحقيق حول ادعاءات ممارسة سلطات أثينا العنف وتصرفات غير قانونية بحق طالبي اللجوء.

هذا ويواصل طالبو اللجوء الانتظار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى الأراضي الأوروبية، وسط تعرضهم لعنف سلطات أثينا.

ويتزامن انتظار طالبي اللجوء للعبور إلى الأراضي الأوروبية، مع ممارسة السلطات اليونانية مختلف أنواع العنف ضدهم، ومنها إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، بشكل مباشر ضد طالبي اللجوء.

ومنذ 27 فبراير/ شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا. (الأناضول)