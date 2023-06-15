الاتحاد الاوربي يقدم 10 مليار دولار للسوريين ويتمسك بمقاطعة الاسد

قدم المشاركون في "مؤتمر بروكسل"، مساعدات إضافية للسوريين المتضررين من الحرب الاهلية في بلادهم بقيمة 10.3 مليارات دولار

وقال بيان صادر عن المؤتمر الذي اختتم اعماله في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ان الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم مبلغ أولي قدره 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لعام 2024، وذلك خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى، فيما اكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، التزام الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.56 مليار يورو.

وقال المسؤول الاوربي ان سياسة الاتحاد بشأن سوريا "لم تتغير"، في اشارة الى ان التكتل "لن يستأنف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع نظام الأسد، ولن يبدأ أعمال إعادة الإعمار حتى يتم ضمان الانتقال السياسي الحقيقي والشامل"، واكد تمسك الاتحاد الاوربي "بالعدالة والمساءلة عن الجرائم، التي ارتكبت خلال أكثر من عقد من الصراع".

حيث انتقد بوريل، اليوم الخميس، إعادة الحكومة السورية للجامعة العربية وجهود تركيا لتسوية بعض المشكلات معه، “كان من المفترض أن تركز الجهود على إقناع النظام للانخراط مع الدول العربية لتنفيذ القرار 2254”.

ووعدت اميركا بتقديم 920 مليون دولار إضافية للسوريين العام الجاري، ليصل الإجمالي خلال 2023 وحده إلى 1.1 مليار دولار، فيما تعهدت بريطانيا أيضا بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار)

وضم مؤتمر المانحين الذي عقد على مدار يومي الأربعاء والخميس، ممثلين من 57 دولة وعشرات المنظمات الدولية، والعام الماضي، أسفر مؤتمر المانحين عن تعهدات بقيمة 6.7 مليارات دولار.