وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني السبت من تركيا "الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب" في سوريا بعد تهديد أنقرة بشن هجوم جديد على مقاتلين اكراد تدعمهم واشنطن.

وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان الذي شنت بلاده منذ 2016 هجومين في شمال سوريا، الاربعاء أن عملية جديدة ستشن "في الايام المقبلة" قال انها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات.

واعتبرت موغيريني في بيان السبت أن "التصريحات عن عملية عسكرية تركية جديدة محتملة في شمال شرق سوريا، هي مصدر قلق".

وأضافت أنها تتوقع من "السلطات التركية الامتناع عن أي تحرك احادي الجانب من شأنه أن يقوض جهود التحالف ضد داعش أو تصعيد عدم الاستقرار في سوريا".

وبعدما اعتبرت أن التصدي لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية دخل "مرحلته النهائية"، دعت "الاطراف كافة" الى العمل على "تحقيق هدف إلحاق الهزيمة به قريبا والذي يبقى هدفا لا غنى عنه لاي حل دائم للازمة السورية".

وتنذر اي عملية عسكرية تركية بتفجر الوضع بسبب الوجود العسكري الاميركي الى جانب المقاتلين الأكراد.

وتركيا والولايات المتحدة حليفان داخل الحلف الأطلسي، لكن علاقاتهما توترت في السنوات الأخيرة خصوصا بسبب التعاون بين واشنطن ووحدات حماية الشعب الكردية والذي يثير غضب أنقرة.