الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة ينطلق في دمشق

انطلق في العاصمة السورية دمشق اجتماع وزراء الزراعة في سوريا والأردن ولبنان والعراق الذي يهدف إلى تحقيق التكامل الزراعي على المستوى الإقليمي.

وقال محمد حسان قطنا وزير الزراعة في سوريا خلال الاجتماع الرباعي إن الجهود السابقة تتوج في هذا اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي .لافتا إلى أن ذلك يعد نقطة بداية نحو مستقبل أفضل للدول العربية الشقيقة.

وأشار قطنا إلى إجراء جلسات مغلقة تم من خلالها مناقشة آلية زيادة تمويل المنظمات الزراعية من أجل متابعة تنفيذ المشاريع في الدول الأربعة.

ووصف خالد الحنيفات وزير الزراعة في الأردن العلاقة بين الأشقاء في سوريا والعراق ولبنان والأردن بأنها علاقات اجتماعية ثقافية وتجارية وسياسية وزراعية راسخة عابرة للأزمنة والحدود.

فيما أكد عباس العلياوي وزير الزراعة العراقي على أن التكامل الزراعي بين بلداننا ضرورة لا مناص منها مع التحديات المتفاقمة وخاصة التغيرات المناخية والأزمات المتتالية التي من شأنها أن أثرت على إمدادات الحبوب و اسعار المواد الغذائية.

