الاحتجاجات تعم ايران وماكرون يدين عنف السلطات

افادت مصادر متطابقة من ايران عن مقتل 3 اشخاص على الاقل في الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ 61 يوما، على خلفية تصفية الشابة مهسا اميني ، في والوقت الذي ادعت تقارير ايرانية اعتقال "جواسيس" فرنسيين واسرائيلي اتهمتهم بتحريك الاحتجاجات، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لادانة الدعاية الايرانية

مقتل متظاهري والاحتجاجات تعم ايران

وقالت مصادر ايرانية ان ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلو امس الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، برصاص قوات الأمن في محافظة كردستان الإيرانية،حيث شهدت المنطقة تحركات احتجاجية إحياء لذكرى قتلى سقطوا خلال اضطرابات شهدتها إيران في نوفمبر 2019 على خلفية رفع أسعار الوقود.

وما يزال المواطنون يتدفقون الى الشوارع لالاف مستنكرين قمع النظام لاحتجاجاتهم السلمية وتجمع بعضهم في العاصمة طهران حول نيران وهتفوا "الموت للديكتاتور" كما أغلقت محال في البازار الكبير في طهران وفي مدن كرمان (جنوب شرق) ومهاباد (شمال غرب) وشيراز ويزد (وسط)

ماكرون يندد بالسياسة الايرانية

على صعيد متصل ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بـ"عداء إيران المتنامي" تجاه فرنسا بعد ان اقدمت طهران على احتجاز رعايا فرنسيين ادعت انهم يشاركون في تسيير الاحتجاجات ضد النظام الحاكم، وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا "الاحتجاز غير المقبول لرهائن"، داعياً طهران "للعودة إلى الهدوء وروح التعاون".

ودعا الرئيس الفرنسي طهران الى "احترام الاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى "عمليات القصف في الأيام الأخيرة على الأراضي العراقية".

واشار ماكرون الى ان بلاده طالما احترمت القادة والشعب الإيرانيين، واعتمدنا نهج الحوار والاحترام، داعيا النظام الايراني الى العودة إلى الهدوء واحترام استقرار الإقليم، واحترام أيضاً المواطنين الفرنسيين

اعتقال فرنسيين واسرائيلي في ايران

وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اعلن للتلفزيون الرسمي الايراني إن السلطات اعتقلت عدداً من عملاء المخابرات الفرنسية فيما يتعلق بالاحتجاجات في البلاد. كما تحدث عن اعتقال أشخاص من جنسيات أخرى لعب بعضهم دوراً كبيراً فيما وصفه بـ الشغب وقال انه سيتم التعامل معهم وفقا للقانون

كما ذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية أن الحرس الثوري اعتقل شخصاً بزعم أنه على صلة بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وذلك خلال مداهمات في إقليم كرمان بجنوب شرقي البلاد

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.