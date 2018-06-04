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الاحتجاجات في الاردن مستمرة رغم اقالة الحكومة والامن يدعو للحفاظ على سلميتها

الاحتجاجات في الاردن مستمرة رغم اقالة الحكومة والامن يدعو للحفاظ على سلميتها
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