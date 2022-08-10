الاحتلال الإسرائيلي يخشى عمليات انتقامية بالضفة الغربية

أفادت القناة العاشرة العبرية بأن تل أبيب تخشى من تنفيذ عمليات انتقامية في الضفة الغربية المحتلة ردا على اغتيال إبراهيم النابلسي ورفيقه برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس.

وقالت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن "المؤسسة العسكرية في إسرائيل عبرت عن مخاوف من وقوع عمليات انتقامية في منطقة نابلس تستهدف المستوطنين و الجيش، لا سيما في ضريح يوسف".

وصعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس، وذلك بعد يومين فقط من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بين سلطات إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الأحد الماضي.