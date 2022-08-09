الاحتلال الإسرائيلي يغتال إبراهيم النابلسي بالضفة الغربية

اغتالت قوات إسرائيلية المقاوم الفلسطيني إبراهيم النابلسي في نابلس بالضفة الغربية.

وتداول فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا منسوبا للمقاوم النابلسي أثناء حصاره من قبل قوات الاحتلال، يوجه رسالة إلى والدته، ويدعو لعدم ترك السلاح.

وأُصيب 30 فلسطينيا برصاص الجيش الذي اقتحم البلدة القديمة من مدينة نابلس وحاصر منزلا فيها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان، إن 30 مواطنا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه للبلدة القديمة بنابلس.

وأشارت إلى أن من بين المصابين 4 في حالة خطيرة.

وقال شهود عيان أن صوت انفجارات وتبادل لإطلاق النار، سُمع في البلدة.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في العملية التي ما تزال مستمرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل فلسطينيَين اثنين في 24 يوليو/ تموز الماضي في عملية داخل البلدة القديمة في نابلس، هدفت إلى اعتقال “مطلوبين”.