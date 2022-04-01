الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، 12 فلسطينيا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم قيادي بارز في حركة “حماس”. وذلك فجر يوم الجمعة

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الاعتقالات تركزت في محافظات بيت لحم (جنوب) ورام الله (وسط) ونابلس وجنين (شمال).

من جهته، قال مركز إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان، إن من بين المعتقلين فجر الجمعة، القيادي في حركة “حماس” والنائب السابق أحمد عطون، المبعد من مدينة القدس إلى الضفة.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نفذ الجيش الإسرائيلي 639 عملية مداهمة واعتقال في الضفة الغربية، منذ بداية العام وحتى 21 مارس/آذار الماضي.