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الاحتلال يشدد إجراءاته في القدس ويقيّد حركة الوصول للأقصى

الاحتلال يشدد إجراءاته في القدس ويقيّد حركة الوصول للأقصى
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