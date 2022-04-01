الاحتلال يشدد إجراءاته في القدس

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، من إجراءاتها في مدينة القدس؛ خشيةً اندلاع أي مواجهات بعد صلاة الجمعة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة “كان”، فإن 3 آلاف شرطي إسرائيلي انتشروا منذ ساعات الصباح الباكر في البلدة القديمة من القدس تحسبًا لأي أحداث أمنية.

وسيتم تقييد دخول المصلين من مناطق الضفة الغربية إلى القدس، وسيسمح للمصلين الرجال فوق سن الـ 60 عامًا، والنساء بدون قيود، في حين أن الرجال من 45 إلى 60 عامًا سيضطرون إلى تلقي تصاريح خاصة.

وقالت “هيئة البث”، إن إسرائيل تستعد لإمكانية استمرار التوتر عدة أسابيع، ويتمحور نشاط الجنود حول حراسة الطرق الرئيسية ومحطات السفر.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصاعدًا في العمليات والتي أدت لمقتل عددا من المستوطنين بالرصاص والطعن بالسكين، فيما نفذ الجيش عدة اقتحامات بمدن الضفة حيث سقط عددا من الشهداء والجرحى.