الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويستولي على أموال

صادرت قوات الاحتلال عشرات آلاف الشواكل من مدينة الخليل بزعم أنها مخصصة لتنفيذ العمليات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "قوات الاحتلال اعتقلت 12 شابا فلسطينيا خلال حملة المداهمات والاعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، وهو الشاب أمير ناصر الأسمر من حي القسطل".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين آخرين في بيت لحم، بينهم فتى وأسير محرر، موضحة أن "الاحتلال اعتقلت كلا من الأسير المحرر سامر بركات صلاح (35 عاما) من بلدة الخضر، وصدام أحمد الشيخ من قرية مراح رباح، وعامر علي خضر ثوابتة وإياد سامي طقاطقة ورامي محمد شحادة من بلدة بيت فجار، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها".

وتابعت: "اعتقلت جيش الاحتلال الفتى عز الدين سمير القربي (17 عاما) من بيت جالا"، منوهة إلى أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين آخرين من محافظة نابلس بينهم شقيقان.

وبينت أن قوات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت الأسيرين المحررين الشقيقين أسد الله ومحمد وجيه قط، مضيفة أن "تلك القوات اقتحمت عدة مناطق من نابلس، واعتقلت بدر حسام الرزة من منزله في حيه المخفية، وهو ابن الاسير حسام الرزة".

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلت المواطن أمير عبد المنعم خطاطبة، عقب دهم منزله.

وفي السياق ذاته، زعمت القناة السابعة العبرية أنه "جرى اعتقال مطلوبين للمخابرات الإسرائيلية، لمشاركتهم في نشاطات أمنية، إلى جانب مصادرة عشرات آلاف الشواكل من مدينة الخليل، لأنها مخصصة لتنفيذ العمليات".