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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويستولي على أموال

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويستولي على أموال
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