الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل ثلاثة في رام الله

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا، واعتقلت ثلاثة آخرين، عقب إطلاقها النار على مركبة شرق مدينة رام الله، الخميس.

وقالت وكالة وفا الرسمية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة كانت تسير قرب قرية بيتين شرق مدينة رام الله، وأصابت الفتى محمد صرمة (16 عاما) الذي كان يقود السيارة، في رصاصة بالبطن وأخرى بالفخذ، ونقل بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى إحدى مشافي مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل ثلاثة فتية آخرين كانوا داخل المركبة، وهم محمود عواودة (15 عاما)، وسيف الدين عواودة (15 عاما) وضياء الدين عواودة (15 عاما)، وجميعهم من قرية دير دبوان شرق رام الله.

وادعت قوات الاحتلال أنه تم إطلاق النار على المركبة التي حاول سائقها القيام بعملية دهس في المنطقة.