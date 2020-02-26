الاحتلال يعتقل مسؤولَين فلسطينيين بالقدس الشرقية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مسؤولَين فلسطينيَين في مدينة القدس الشرقية، دون إبداء الأسباب.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، والخبير البارز في شؤون الاستيطان، بعد مداهمة وتفتيش منزله في حي واد الجوز بالقدس الشرقية.

كما قال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية داهمت منزل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقدس، كمال عبيدات، في بيت حنينا قبل اعتقاله.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب الاعتقال. (الأناضول)