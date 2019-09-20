الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ضد الاستيطان في الضفة

قمعت ن قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية قد دعت إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة الأسبوعية احتجاجا على مصادرة أراضي القرية.

وأوضحت مصادر اعلامية أن الاحتجاجات تهدف إلى كسر التمادي الإسرائيلي في خنق كفر قدوم، مشيرا إلى أن مستوطنة كدوميم قد التهمت مبكرا أجزاء واسعة من البلدة منذ 2002، وفي الجهة الجنوبية تعمل الجرافات الإسرائيلية لتوسعة مناطق زراعية تابعة للاستيطان.

وأضاف أن الفعالية تشهد مشاركة متضامنين أجانب لمعاينة طبيعة الممارسات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين.

وينظم أهالي القرية فعاليات منددة بالاستيطان منذ ثمان سنوات، حيث يستولي الاحتلال على مساحات واسعة لصالح المستوطنات الاسرائيلية كما يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.