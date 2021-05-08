الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول للاقصى والمقدسيون ينقلوهم بسياراتهم

اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على منع الفلسطينيين القادمين من الاراضي المحتلة عام 1948 من الوصول الى المسجد الاقصى لاحياء ليلة القدس، حيث انزلتهم من الحافلات التي اقلتهم وطلبت منهم الذهاب الى المسجد المبارك سيرا على الاقدام الامر الذي دفع المقدسيين للاسراع الى حدود القدس ونقل المتضامنين والمصلين في سياراتهم الخاصة.

وقالت مصادر فلسطينية ان "الآلاف من أبناء شعبنا وصلو من مختلف أرجاء القدس ومن أراضي الـ48، ومن تمكن من الدخول إلى القدس المحتلة الليلة إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر"

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضييقا غير مسبوق على الفلسطينيين ، وأقامت حواجز على مختلف الطرق المؤدية إلى مدينة القدس وأرجعت مئات الحافلات القادمة من أراضي الـ48 للصلاة في المسجد الأقصى واحتجزت العشرات منها قرب معسكر عوفر شمال غرب القدس، وقرب قرية أبو غوش غرب القدس المحتلة.

ولم يرق للاحتلال وصول الآلاف إلى باحات المسجد الأقصى، حيث اعتدى على المارة قرب بابي الاسباط وحطة واعتقل أحدهم وأصاب آخر بجروح بعد إطلاق قنابل صوت تجاه المواطنين.

وسمحت قوات الاحتلال بإدخال 5 آلاف وجبة لإفطار الصائمين في المسجد الأقصى المبارك، فيما منعت إدخال 25 ألف وجبة أخرى كانت أعدتها الأقاف الاسلامية لتوفير الافطار لضيوف المسجد الأقصى.