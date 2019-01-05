الاحتلال يهدد عائلة فلسطينية برام الله بالإبعاد إلى أريحا

الاحتلال شن مداهمات ونفذ اعتقالات بقرية كوبر برام الله

هددت قوات الاحتلال السبت، عائلة الأسير عمر البرغوثي بقرية كوبر شمال رام الله بالإبعاد عن القرية في حال عدم تسليمها لنجلها المطارد عاصم البرغوثي.

وشنت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل حملة مداهمات وتفتيش للمنازل بالقرية تخللها اعتقال لعدد من الشبان وأعمال تخريب داخل المنازل. من بينهم محمد البرغوثي "17عاما"،، وهو شقيق عاصم.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة برفقة ضباط كبار في مخابرات الاحتلال منزل عائلة الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وهددت العائلة بالإبعاد عن القرية إلى مدينة أريحا خلال ثلاثة أيام في حال رفضت العائلة تسليم نجلها المطارد عاصم البرغوثي، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية "غفعات آساف" قبل أقل من شهر وقتل فيها ثلاثة جنود.بحسب وكالة صفا.

وتزامن اقتحام الاحتلال مع مواجهات اندلعت في أرجاء القرية تخللها إطلاق الجنود للغاز السام بشكل مكثف ما أدى لإصابات بالاختناق في صفوف الأطفال والنساء ما استدعى نقل بعضهم للمستشفى.