الاحتلال يهدد عائلة فلسطينية برام الله بالإبعاد إلى أريحا
هددت قوات الاحتلال السبت، عائلة الأسير عمر البرغوثي بقرية كوبر شمال رام الله بالإبعاد عن القرية في حال عدم تسليمها لنجلها المطارد عاصم البرغوثي.
وشنت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل حملة مداهمات وتفتيش للمنازل بالقرية تخللها اعتقال لعدد من الشبان وأعمال تخريب داخل المنازل. من بينهم محمد البرغوثي "17عاما"،، وهو شقيق عاصم.
واقتحمت قوة عسكرية كبيرة برفقة ضباط كبار في مخابرات الاحتلال منزل عائلة الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وهددت العائلة بالإبعاد عن القرية إلى مدينة أريحا خلال ثلاثة أيام في حال رفضت العائلة تسليم نجلها المطارد عاصم البرغوثي، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية "غفعات آساف" قبل أقل من شهر وقتل فيها ثلاثة جنود.بحسب وكالة صفا.
وتزامن اقتحام الاحتلال مع مواجهات اندلعت في أرجاء القرية تخللها إطلاق الجنود للغاز السام بشكل مكثف ما أدى لإصابات بالاختناق في صفوف الأطفال والنساء ما استدعى نقل بعضهم للمستشفى.
اختيار المحرر
أهم العناوين
- إسرائيل تخوض حرب المتفجرات ضد الانتفاضة الفلسطينية.. 6 شهداء بينهم 3 أطفال في انفجارات برام الله وغزة
- اعتقال قيادي في الجهاد: انقسام في حكومة شارون حول تسليم المدن والسلطة تشكك في جدية الخطوة الاسرائيلية
- وسط انتقادات بريطانية واميركية: قوات الاحتلال تقتل ثلاثة فلسطينيين وتهدم منزلا ومسجدا في رفح
- شهيد و288 مصابا فلسطينيا وثلاث عمليات طعن لاسرائيليين بيوم واحد (فيديو+صور)
- إستشهاد عضو من جهاز الاستخبارات في رام الله.. وشارون يدرس مع حكومته السبل الكفيلة للقضاء على الانتفاضة