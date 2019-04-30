الاحتلال يهدم منازل ويعتدي على أصحابها في القدس المحتلة

اعتدت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء، على عائلات مقدسية أثناء تصديهم لعمليات هدم لمنازلهم في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مراسل “القدس العربي”، ان قوات الاحتلال هدمت منزلا في حي ياصول ببلدة سلوان جنوب القدس، واعتدت على أصحابها بالضرب المبرح مما أدى الى اصابتهم بجروح ورضوض”.

وأضاف: “أقدمت طواقم بلدية الاحتلال التي تحرسها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال على هدم منزل يعود لعائلة برقان، وقام أهالي المنطقة بالتصدي، في حين انهال جنود الاحتلال عليهم بالضرب بصورة وحشية وأصابوا عددا منهم بجروح متفاوتة”.

ويذكر أن الاحتلال أصدر سابقا قرارات تقضي بهدم كافة منازل الحي وعددها يزيد عن الثمانين منزلا بحجة عدم الترخيص.

(القدس العربي)