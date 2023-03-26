الاحوال الجوية تشل العراق والسوداني يعلن عطلة رسمية

امر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتعطيل الدوائر الحكومية اليوم الاثنين بسبب سوء الاحوال الجوية والخشية من كوارث طبيعية

وفي وقت سابق اعلنت 4 محافظات عراقية تعطيل المؤسسات الرسمية اليوم الاثنين خشية من تطورات الاحوال الجوية الطارئة التي ضربت البلاد

حال الوافدون إلى مطار النجف الدولي بعد موجه الأمطار التي ضربت عدة محافظات عراقية pic.twitter.com/O3tfXpLtkn — Tamara Alkhazraji (@Tamarakhop) March 26, 2023



واكدت وكالة الانباء العراقية ان محافظات الديوانية و الأنبار وذي قار وواسط بالعراق، اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد والتي تعتبر من الحالات النادرة التي تضرب العراق

العراق.. فيضانات عارمة تجتاح النجف بعد أمطار غير مسبوقة pic.twitter.com/tRTSqawZBh — الصين بالعربية (@mog_china) March 26, 2023



وستعطل الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية بالاضافة الى المدارس نتيجة الاحوال الجوية السيئة في البلاد و تساقط الأمطار بغزارة

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لـ شوارع مدينة النجف العراقية ظهرت مغمورة بالمياه، بعد أمطار غزيرة أدت لتشكل السيول والفيضانات في ظاهرة لم تشهدها العراق منذ عشرات السنين



وقد حذرت مؤسسات الطقس والارصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار في 8 محافظات الليلة وربما صباح الأثنين.

وتشير التوقعات الى "استمرار فرص الأمطار في مدن العراق كافة، واكدت ان المدن ستتاثر من شدة الهطول لغاية صباح الأثنين.

