الاذان بأداء اوبرالي ملحمي كما لم تسمعوه من قبل (فيديو)

انتشر كما النار في الهشيم خلال الساعات الماضية تسجيل فيديو لمؤذن ينادي الى الصلاة من مسجد تضاربت المعلومات حول كونه في هاواي او ماليزيا، وبصوت واداء مذهلين لم يعهدهما من قبل غالبية المسلمين في العالم.

احتار المعلقون في ايهما اعجب، هل الصوت، ام اداء ومظهر المؤذن الذي ارتدى لباسا بدا انه تقليدي لاهل المنطقة، وهو عبارة عن قطعة قماش مزينة بزخارف شبيهة بالاسلامية لفها حول خصره، وفوقها بلوزة بيضاء غاية في البساطة والزهد.

ولولا انه لا ينتمي الى ثقافة المسلمين في مشارق الارض، لنال المؤذن الكثير من النقد والهجوم بسبب شعره الطويل الذي ربطه في هيئة ذيل حصان، ولكن على طريقة اهل بلده لا مطاردي صرعات الموضة في انحاء الدول المتغربة.

Masha Allah!!



Selain lantunan azan dengan irama yg ‘khas’,salfok dengan motif sarungnya yg unik. seperti ada kemiripan dengan motif kain khas NTT. https://t.co/NaVag5dm5C — St. Rajo Mulia (@cudikbjah) March 28, 2023

ببساطة، لمس الرجل الذي بدا في حالة صوفية من الخشوع، شغاف قلوب الكثيرين الذي ابدوا اعجابهم وثناءهم عليه برغم حالة الاستغراب التي انتابتهم في بداية الفيديو، والتي لم تلبث ان تبددت ليحل مكانها الاستحسان، واي استحسان.

وعلق احدهم قائلا ان "الاذان ليس كما الفنا سماعه، وبمكن ان يكون ذلك بسبب ان الرجل كان في السابق غير مسلم واعتاد على اغان روحية. لكنه رفع الاذان بصوت من اعماق روحه.. سبحان الله".

وكتب اخر قائلا "من وجهة نظري كمسلم وهو لايعرف العربية اقول الحمدلله أنهم مسلمون ربنا يهدينا جميعا"، وزاد غيره بان قال ان "هدا ميليمين في جزيرة Hawai تابعة للولايات الامريكية وهم يتكلمون الغة منطقة الهواينة والانجليزي".

وختم معلق بالقول ان "كل ما ذكر فيه الله تجمل واقشعرت له الابدان مها اختلفت الأساليب او اللهجات او مخارج الحروف".