الاردن: احكام قاسية على خلية ارهابية

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 على 15 أردنيا متهمين بالانتماء إلى خلية مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية بالسجن حتى 15 عاما بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية".

وحكمت المحكمة على 14 متهما ب"الاشغال الموقتة 15 عاما" فيما حكمت على متهم آخر ب"الاشغال الموقتة 10 أعوام".

كما قررت إسقاط دعوى الحق العام على أحد المتهمين بسبب وفاته فيما برأت متهما آخر لعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحكمة وجهت في الثاني من نيسان/أبريل 2018 للخلية المؤلفة من 17 متهما تهما بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأميركية وكنيسة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.

وتم اعتقال أفراد الخلية الذين تراوح أعمارهم بين العشرينات والاربعينات خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.

والأردن أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ونفذ ضربات استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وتعرض الأردن لعدة هجمات كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 وأوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.