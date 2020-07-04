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الاردن: ارتدى زيا نسائيا لتأدية انتحان عن حبيبته

منشور 04 تمّوز / يوليو 2020 - 03:24
الشاب الذي حاول تغيير مظهره لخداع المراقبين ورجال الأمن ارتدى نقابا ليخفي شعره
الشاب الذي حاول تغيير مظهره لخداع المراقبين ورجال الأمن ارتدى نقابا ليخفي شعره

كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عن ضبط شاب ارتدى زيا نسائيا لتقديم امتحان الثانوية العامة عن فتاة يعتقد أنه مغرم بها.

وقال إن مشرفي إحدى قاعات الثانوية العامة ورجال الأمن العام وعناصر من الشرطة النسائية المتواجدين لحماية امتحانات الثانوية العامة في لواء الرصيفة، اشتبهوا بشخص حاول تقديم الامتحان اليوم وكان يغطي وجهه ويرتدي ملابس نسائية.

وأضاف أنه جرى ضبطه بالتعاون مع مشرفي القاعة وبعد تدقيق هويته تبين أنه شاب انتحل شخصية طالبة وحاول تقديم الامتحان نيابة عنها.

يذكر أن الشاب الذي حاول تغيير مظهره لخداع المراقبين ورجال الأمن ارتدى نقابا ليخفي شعره، لكن ما فضحه كان سمات الرجولة على وجهه. 


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