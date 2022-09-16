الاردن: ارتفاع عدد ضحايا مبنى اللويبدة المنهار

افادت مديرية الأمن العام الاردنية إن فرق الإنقاذ تمكنت ظهر اليوم الجمعة، من إخلاء 3 جثث من تحت أنقاض عمارة اللويبدة التي انهارت يوم 13 من الشهر الجاري

وقالت مديرية الدفاع المدني انه وبهذه الحصيلة يصل عدد الضحايا الى 13 وفاة و10 إصابات، حتى الآن.

وقالت مديرية الدفاع المدني أن الكوادر في الميدان لا تزال تعمل باستخدام المعدات المتخصصة في مثل هذا النوع من الحوادث وانها تمتنع عن استخدام مواد واليات ثقيلة “نظرا لطبيعة العمارة المنهارة وموقعها وعدم القدرة على استخدام معدات ثقيلة، تم استخدام معدات خفيفة”

وفي وقت سائق نفت مديرية الأمن العام إنزال أسطوانة أكسجين إلى تحت أنقاض

وانهارت عمارة بالكامل بشكل مفاجئ في جبل اللويبدة بالعاصمة عمّان، مكونة من 4 طوابق، وداخلها عدد من الأشخاص يتجاوز 20 فردا، وفق شهود عيان.