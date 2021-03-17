الاردن: الاعدام لـ 6 مدانين في قضية فتى الزرقاء

قضت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي في قضية الاعتداء على فتى بمحافظة الزرقاء قبل نحو 6 أشهر وحكمت

بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 من المتهمين بقضية فتى الزرقاء، أحدهم فار من وجه العدالة.

كما وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة على أحد المتهمين، وحكمت بالحبس لمدة 10 سنوات على متهم آخر ووضعه بالأشغال المؤقتة، كما وحكمت على متهمين آخرين بالحبس لمدة سنة.

وقضت المحكمة بتبرئة 7 من المتهمين بقضية فتى الزرقاء، لتكون قد أصدرت حكمها النهائي بحق المتهمين الـ17 في القضية.

وكانت قد أسندت المحكمة للمتهمين، 9 تهم من بينها؛ الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

تفاصيل الجريمة

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات الى مطلع الشهر الجاري للنطق بالحكم.

وتتلخص أحداث قضية فتى الزرقاء بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه واعتام احدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.