الاردن: الافغان سيغادرون بمجرد انتهاء اجراءات نقلهم لاميركا

اكدت وزارة الخارجية الاردنية استضافتها ل، 2500 افغاني بشكل مؤقت الى حين استكمال اجراءات نقلهم الى الولايات المتحدة الاميركية

وقال الناطق باسم الوزارة إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام بمعالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها افغانستان وتم الاتفاق على ترتيبات عبور الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الاردن ونقلهم لأميريكا.

أكدت وزارة الخارجية أن فترة بقاء 2500 أفغاني ستكون قصيرة، "مشيرة إلى أن الأفغان سيخصص لهم "مراكز إيواء مغلقة" لحين استكمال الإجراءات والترتيبات اللوجستية لنقلهم للولايات المتحدة"، ولن يتم منحهم صفة لجوء بل سيتواجدون بصفة مرور (ترانزيت) والحكومة الأميركية ملتزمة بنقلهم لأميريكا!

وقالت مصادر اعلامية ان اقامة هؤلاء ستكون في منطقة الازرق الصحراوية شرقي المملكة الاردنية الهاشمية