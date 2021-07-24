الأردن.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى لمرضى كورونا ومديره ينفي حصول وفيات

قالت وسائل اعلام اردنية ان التيار الكهربائي انقطع مساء السبت، عن مستشفى مخصص لمرضى كورونا في العاصمة عمان، فيما نفت ادارة المستشفى الذي طوقته قوات الامن أنباء تحدثت عن حصول وفيات جراء الانقطاع.

وقال موقع "هلا اخبار" انه في "ضوء هذه الحادثة انتشرت أفراد من قوى الأمن العام وضربت طوقاً أمنياً في محيط المستشفى".

واشار الى ان وزيري الداخلية مازن الفراية والصحة فراس الهواري يتواجدان في المكان، بالإضافة إلى أهالي المرضى.

وقال موقع قناة "رؤيا" ان انقطاع التيار الكهربائي استمر لعشرين دقيقة.

ونقل موقع رئاسة الحكومة في تغريدة على حسابه في تويتر عن وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين: قوله ان "الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز"

وفي تصريح اوردته وسائل الاعلام، قال دودين أنّ "الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها".

وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين: الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز https://t.co/RO7UHYLlL6 — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) July 24, 2021

وكشف دودي أنّ طلب الحكومة من النيابة "فتح تحقيق حول الحادثة في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها؛ وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج".

وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة والصحّة "وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة".

وتستأجر وزارة الصحة المستشفى منذ عدة شهور لعلاج مرضى كورونا.

وقال موقع قناة "المملكة" انه حصلت حالتا وفاة في المستشفى لكن الادارة قالت ان ذلك كان قبل الانقطاع.

من جانبه، نفى مدير المستشفى فايز ابو حميدان لموقع "عمون" انقطاع التيار الكهربائي وحدوث وفيات.

وفاتان في مستشفى الجاردنز الليلة وإدارة المستشفى تقول إنهما حدثتا قبل انقطاع الكهرباء#عاجل #الأردن #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 24, 2021

وقال حميدان ان "ما حصل نحو الساعة 10 مساء، هو وفاة مريض، ما أدى إلى حدوث بعض الاشكالات في المستشفى، والوفاة كانت خارج العناية المركزة".

وأضاف "في العادة لا ينقطع التيار الكهربائي في المستشفى، وفي حال حدوث انقطاع كهربائي تعمل المولدات الكهربائية الاحتياطية".

وتابع "تعرضت وحدات اضاءة بالعناية المركزة لعطل كهربائي استغرق 5 دقائق، ولم تتأثر الأجهزة الطبية أبداً، فلا يمكن أن تنقطع الكهرباء عنها".

وكان مستشفى السلط الحكومي الجديد شهد في اذار الماضي وفاة 6 أشخاص -كانوا من المضابين بفيروس كورونا- جراء انقطاع الأوكسجين عنهم في المستشفى.