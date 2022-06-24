الاردن: تشييع الطالبة ايمان ارشيد وجامعتها تكرمها والقاتل طليق

شيعت جماهير غفيرة شمال الاردن ظهر الجمعة الطالبة ايمان ارشيد التي قضت برصاص مجهول في حرم جامعتها في جريمة هزت الرأي العام المحلي والعربي، واعلنت جامعتها عن تكريمها والحداد يوم الاحد والغاء الامتحانات المقررة.

تشييع ايمان ارشيد

واقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر بن عبد العزيز في مسقط رأسها بقرية كفر الماء جنوب غربي إربد المدينة الواقعة شمال الاردن وذلك بحضور جماهيري غفير عكس مدى التعاطف الواسع معها ومع اسرتها.

لف جثمان الطالبة في جامعة العلوم التطبيقية ايمان ارشيد بعلم الاردن

ويوم الخميس اعلن الامن العام الاردني عن وفاة طالبة بعد اصابتها باعيرة نارية داخل حرم جامعة خاصة في حادثة نادرة في البلاد، فيما لاذ الفاعل بالفرار، في مشهد اعاد للاذهان جريمة جامعة المنصورة في مصر

واشارت الاجهزة الامنية الى ان حالة الفتاة التي نقلت الى المشفى سيئة وحرجة قبل ان تؤكد مصادر تحدثت للبوابة عن وفاتها فيما بعد وهو ما اكده بيان لمديرة الامن العام الاردني

وحسب المصادر فقد كانت الطالبه التي توجهت لاداء امتحان نهاية السنة\

نشطاء افادو بان الضحية تلقت بين 3 الى 6 رصاصات كانت القاتلة في الرأس واكدو ان الجريمة تمت داخل الحرم الجامعي، حيث نفذ جريمته وتمكن من الفرار

الامن ينفي اعتقال القاتل

وحتى مساء الجمعة ظل القاتل فارا من وجه العداله، وفق ما اكدت تقارير الامن العام الاردني، ونفت على لسان المتحدث باسمها عامر السرطاوي "أن البحث عن القاتل ما زال جاريا". نافيا التقارير التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن القبض على القاتل، كما انه لم يتم الاعلان عن هويته

جامعة العلوم التطبيقية تكرم ايمان ارشيد

وفي سياق متصل أعلنت جامعة العلوم التطبيقية عن تخليد اسم الطالبة الضحية حيث "قررت إطلاق اسم الطالبة الفقيدة على إحدى قاعات كليتها (كلية التمريض) لتبقى في عمق ذاكرتنا وحاضرة في دعواتنا" وفق اعلان الجامعة

منع النشر في وسائل الاعلام المحلية

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات، قد أصدر قرارا بحظر النشر في قضية "قتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية".

كما اعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد دعا إلى عدم تناقل وتداول أي أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة قتل الطالبة الجامعية. وأكد أن تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها، مشيرا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا.