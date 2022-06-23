الاردن: جريمة قتل طالبة داخل جامعة خاصة

اعلن الامن العام الاردني عن إصابة فتاة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في حادثة نادرة في البلاد، فيما لاذ الفاعل بالفرار

واشارت الاجهزة الامنية الى ان حالة الفتاة التي نقلت الى المشفى سيئة وحرجة قبل ان تؤكد مصادر تحدثت للبوابة عن وفاتها فيما بعد

تحرش عالمرأة ، اعتداء عبنتين عشان رفضو يعطو رقمهم ،بس لا اليوم غير "قتل مرأه بنص الجامعه التطبيقيه" والله الواحد مش عارف ايش يحكي! — صِبا (@_Tseba) June 23, 2022

وحسب المصادر فقد كانت الطالبه التي توجهت لاداء امتحان نهاية السنة ، تنتقل الى احد المطاعم مع زملاءها الى خارج اسوار الجامعة "امام مطاعم ماكدونالز" قبل ان يدعهمها الجاني ويطلق عليها الرصاص

تصريح الامن العام الاردني

الناطق باسم مديرية الامن العام الاردني العقيد عامر السرطاوي قال في بيان : أقدم أحد الاشخاص قبل قليل على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة،إذ نتج عن ذلك اصابتها واسعفت الى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته والقاء القبض عليه.

إذا ما حكيتي مع الشب بقتلك، وإذا حكيتي معه بيجي حدا من أهلك بقتلك، يعني هيك ميتة وهيك ميتة يا مرأة 😁#اعدام_قاتل_التطبيقية — ‎دانِيَة 🌻💛 (@sunflowernvm) June 23, 2022

جريمة جامعة المنصورة

الجريمة في الجامعة الخاصة في الاردن اعادت للاذهان ما جرى الاسبوع الماضي من جريمة بشعة هزت الرأي العام العربي والمصري عندما اقدم احد الاشخاص على نحر الطالية نيرة اشرف امام الجموع في جامعة المنصورة بسبب رفضها الزواج به حيث القي القبض عليه على الفور وبوشر التحقيق معه