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الاردن: جريمة قتل طالبة داخل جامعة خاصة

منشور 23 حزيران / يونيو 2022 - 09:40
اطلاق نار على فتاة في جامعة اردنية
اطلاق نار على فتاة في جامعة اردنية

اعلن الامن العام الاردني عن إصابة فتاة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في حادثة نادرة في البلاد، فيما لاذ الفاعل بالفرار

واشارت الاجهزة الامنية الى ان حالة الفتاة التي نقلت الى المشفى سيئة وحرجة قبل ان تؤكد مصادر تحدثت للبوابة عن وفاتها فيما بعد 

 

 

وحسب المصادر فقد كانت الطالبه التي توجهت لاداء امتحان نهاية السنة ، تنتقل الى احد المطاعم مع زملاءها الى خارج اسوار الجامعة "امام مطاعم ماكدونالز" قبل ان يدعهمها الجاني ويطلق عليها الرصاص 

تصريح الامن العام الاردني

الناطق باسم مديرية الامن العام الاردني العقيد عامر السرطاوي قال في بيان : أقدم أحد الاشخاص قبل قليل على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة،إذ نتج عن ذلك اصابتها واسعفت الى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته والقاء القبض عليه.

 

 

جريمة جامعة المنصورة

الجريمة في الجامعة الخاصة في الاردن اعادت للاذهان ما جرى الاسبوع الماضي من جريمة بشعة هزت الرأي العام العربي والمصري عندما اقدم احد الاشخاص على نحر الطالية نيرة اشرف امام الجموع في جامعة المنصورة بسبب رفضها الزواج به حيث القي القبض عليه على الفور وبوشر التحقيق معه

 

كلمات دالة:الاردننيرة اشرفجامعة المنصورة

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