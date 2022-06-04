الاردن: جامعة تحقق في واقعة تحرش دكتور بالطالبات

اعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (جامعة خاصة) انها شكلت فريقا للتحقيق فيما تناقلته تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي اتهمت احد المعيدين بالتحرش بالطالبات

وقال بيان صادر عن الجامعة "بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سُمّي ب #متحرش_التكنولوجيا، فإننا نود أن نؤكد أنه ونظرا لما تم تداوله و بهدف تحري الحقيقة و إحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة أساتذتها و طلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق و التأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة و عدد من العمداء، كما و ندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة و تقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة و التي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية و الكتمان".



وختم البيان بالقول " وإن الجامعة إذ تؤكد أنها ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر".

وقال مغردون ان دكتور محاضر يحاول استدراج طالبات الى مكتبه بعد ان يمنحهن علامات قليلة حيث تضطر الطالبة لمراجعته في مكتبه ، واتهمت احدى التغريدات ادارة الجامعة بصم اذانها امام العديد من الشكاوى

تعليق وزارة التعليم العالي الاردنية

من جهتها دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التعامل بحذر مع الأخبار أو القصص المتناقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي تسيء لسمعة مؤسساتنا التعليمية العريقة أو لقطاع التعليم العالي الأردني في إشارة منها إلى قضية (متحرش التكنولوجيا)، ونقلت وكالة الاردن نيوز عن منشور منسوب لـ الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب الرفض التام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع المؤسسات التعليمية لهكذا أفعال وبأنها ستقف بالمرصاد لها وتعاقب كل من تسول له نفسه على فعلها باستخدام أقسى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات.