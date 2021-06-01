الاردن: رفع حظر التجول عن متلقي لقاح كورونا

سمح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا التجوال خلال ساعات الحظر بدءا من منتصف يونيو الحالي.
وبموجب أمر الدفاع رقم 38، سيتم أيضا السماح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائية ابتداءا من اليوم الثلاثاء
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يُصدِر البلاغ رقم (38) لسنة 2021م، الذي يسمح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائيّة، والسّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف حزيران. pic.twitter.com/FMt5wQnray— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) June 1, 2021
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