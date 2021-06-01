الاردن: رفع حظر التجول عن متلقي لقاح كورونا

سمح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا التجوال خلال ساعات الحظر بدءا من منتصف يونيو الحالي.

وبموجب أمر الدفاع رقم 38، سيتم أيضا السماح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائية ابتداءا من اليوم الثلاثاء