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الاردن: رفع حظر التجول عن متلقي لقاح كورونا

منشور 01 حزيران / يونيو 2021 - 05:00
اطفال امام احد المسابح مع فتح بعض القطاعات الرياضية
اطفال امام احد المسابح مع فتح بعض القطاعات الرياضية

سمح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا التجوال خلال ساعات الحظر بدءا من منتصف يونيو الحالي.

وبموجب أمر الدفاع رقم 38، سيتم أيضا السماح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائية ابتداءا من اليوم الثلاثاء 

 

 

 


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