الاردن: لا مؤشرات على حل قريب للازمة السورية

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية فيصل الشبول ان لا مؤشرات حاليا لحل الازمة السورية في ظل انشغال العالم بالازمة الاوكرانية والحرب الروسية

واكد الوزير الاردني في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية" ان بلاده تخوض حربا شعواء منذ 11 عاما على الحدود السورية ضد المهربين وتجار السلاح والمخدرات، وقال " منذ 11 عاما كانت لها أعباء كبيرة، والأردن يواجه حاليا حربا أخرى وهي حرب المخدرات" الأمر الذي يعد مقلقا “لنا ولغيرنا . وهو ما دفع الجيش الاردني الى تغيير قواعد الاشتباك

وقال الوزير الاردني ان بلاده تحتضن 1.3 مليون لاجئ سوري يشكلون ضغطا على اقتصاد البلاد والبنى التحتية والتعليم والصحة والزراعة