الاردن يتجه للسماح لمتلقي اللقاح بالتجول خلال الحظر

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الاردنية الاثنين، ان الحكومة ستمنح حزمة من الحوافز للأشخاص المطعمين بلقاح كورونا من بينها السماح لمن أخذ جرعتي اللقاح بالتجول خلال أوقات الحظر.

وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عادل البلبيسي سيسمح كذلك للمنشآت والمؤسسات التي تلقى جميع العاملين فيها جرعتي اللقاح بالعمل والتجول خلال الحظر.

وبين البلبيسي، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح تجاوز الـ 650 ألف شخص، والذين تلقوا الجرعتين تجاوز الـ 130 ألفا.

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الاثنين، عن تسجيل 45 وفاة و2386 اصابة كورونا جديدة في الأردن.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى (704,540) حالة، والوفيات إلى 8660 حالة.

وأعلن البلبيسي إنه سيتم تطبيق الحجر المؤسسي 14 يوما على الأردنيين القادمين من الهند التي يفتك بها الوباء، مشيرا الى أنه لا يوجد طيران مباشر من ذلك البلد، وكل من يأتي من هناك من غير الأردنيين عليه قضاء 14 يوما خارج المملكة.

وبين ان أي شخص يريد الدخول للأردن عليه اجراء فحص كورونا قبل الوصول الى الاردن بـ 72 ساعة، إضافة الى اجراء فحص كورونا في المطار، ومن تظهر نتيجنه ايجابية سيحال الى الحجر.

صلاة التراويح في العشر الاواخر

وفي سياق متصل، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني محمد الخلايلة، إن الوزارة أعدت خطّة متكاملة وضمن دراسة محكمة للتعامل مع أي قرارات بالسماح بأداء صلاة التراويح خلال العشر الأواخر من رمضان، وقد يكون القرار قبل ذلك.

وشدد الخلايلة أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة جادة للسماح بصلاة التراويح في العشرة الاواخر في رمضان، لافتا إلى أن الوزارة ترتبط مع الجهات الطبية وتتابع تطورات الوضع الوبائي ،الذي أصبح أفضل خلال الأيام الماضية مع انخفاض نسبة الاصابات ،مما يستدعي اعادة النظر بالاجراءات المتعلقة بالمساجد،

وأضاف الخلايلة لإذاعة “حسنى”، أنه سيتم تعميم البروتوكول الصحي من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي في المساجد وتعقيم المساجد وضمن إجراءات صحية، وتحديد وقت محدد للتراويح وإغلاق المسجد، بالإضافة لتوفير مساحات إضافية بالمسجد مثل الساحات الخارجية.

وبيّن وزير الأوقاف أنه ستكون المصليات المخصصة للنساء مفتوحة لأداء صلاة التراويح. ووجه الخلايلة نداء لجميع المصلين بعدم قدوم كبار السن والأطفال لصلاة التراويح وذلك حفاظاً على صحّتهم وسلامتهم.

وكشف الخلايلة بأنه في الفترة الماضية تم إغلاق بعض المساجد بسبب مخالفتها لأوامر الدفاع وعدم التزامها بالتعليمات الصحية وهي حالات نادرة جداً لا يقاس عليها، وذلك بعد نصحهم وتوجيه تنبيهات لهم أكثر من مرّة.

ووعد الوزير الخلايلة أن يعيد التعميم لأئمة المساجد بالسماح للجان الزكاة بجمع التبرعات وزكاة المال خلال شهر رمضان المبارك، لكي يتمكنوا من مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك بعد وقفها بسبب ظروف الوضع الوبائي.