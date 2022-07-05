الاردن يتحدث عن موجه خامسة من كورونا

قالت مصادر صحية اردنية ان هناك احتمال قوي ان تدخل البلاد في الموجة الخامسة لـ كورونا في ظل ارتفاع عدد الاصابات في الدول المجاورة ودعت المواطنين لاجراء فحص من اجل تحديد الموقف الوبائي

وقات المصادر ان الموجة الخامسة ستكون تحت السيطرة وانتشارها في اطار محدود نظرا لضعف الفايروس بالاضافة الى تلقي غالبية السكان اللقاح اللازم

دعوة لاجراء فحص كورونا

الى ذلك دعا المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التوجه الى مراكز فحص كوفيد/19 المجانية التابعة لوزارة الصحة.

وقال المركز في بيان، أن ذلك يأتي يمن أجل الاطمئنان على الصحة العامة، وتقييم الوضع الوبائي في المملكة.

الوضع الوبائي

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الوبائي رقم 26 لعام 2022 خلال الفترة بين 25 حزيران إلى الأول من تموز، مقارنة مع 881 إصابة خلال الأسبوع الوبائي السابق وبارتفاع نسبته 51 بالمئة.

وبينت الوزارة في التقرير الأسبوعي، أنه لم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأسبوع، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وبينت الوزارة أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 26، بلغت 22514 فحصا مقارنة مع 13127 فحصا خلال الأسبوع الماضي وبنسبة ارتفاع 72 بالمئة. حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 5.9 بالمئة، مقارنة مع 6.7 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي السابق.

وبلغت عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 10 حالات مقارنة مع 4 خلال الأسبوع السابق.

واوضح التقرير أن عدد الحالات النشطة بلغت 1104 حالات، مقارنة مع 703 حالات خلال الأسبوع السابق، وبارتفاع حوالي 57 بالمئة.