الاردن يعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

اعلن الاردن عن نجاحه في تفكيك شبكة دولية كبرى لتهريب والترويج للمخدرات واكد اعتقال عدد من عناصرها حيث ان بعضهم ينتمي لجنسيات عربية

وقال الناطق باسم ادارة الامن العام الاردنية العقيد عامر السرطاوي انه وبعد ثلاثة أشهر من المتابعة والتحقيق تمكنت مديرية مكافحة المخدرات من الايقاع بـ شبكة لتهريب المخدرات ، واضاف العقيد السرطاوي انه تم احباط تهريب 800 الف حبة مخدرة (150 كغم ) مُعدة للتهريب داخل مواد تنظيف لدولة مجاورة

واكد ان الشبكة "امتداد لتجار مخدرات إقليميين" وهم خمسة أشخاص اربعة منهم من جنسية عربية وتم اعتقالهم جميعا

وتحدث السرطاوي عن معلومات استخبارية حصلت عليها ادارة مكافحة المخدرات منذ ثلاثة اشهر عن شبكة جرمية تعمل داخل المملكة الاردنية الهاشمية وتمتد بارتباطات مع شبكة اقليمية لتهريب المواد المخدرة ، حيث تولى فريق تحقيقي جمع معلومات من داخل المملكة وخارجها وقد "قادتهم تلك الجهود لتحديد اعضاء الشبكة داخل المملكة واماكن نشاطاتهم واخفائهم للمواد المخدرة في محافظات العاصمة والمفرق والزرقاء ولواء الرصيفة" .

وأكّد الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام ان المعتقلين جزء من حلقة اقليمية للاتجار وتهريب لدول الاقليم .