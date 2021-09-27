الاردن يعيد فتح حدوده البرية مع سورية

اعلن الاردن عن اعادة فتح الحدود البرية مع سورية ابتداءا من يوم الاربعاء بعد نحو شهرين من الاغلاق نتيجة التطورات التي شهدتها الساحة الجنوبية السورية

تنشيط الحركة التجارية

يتزامن ذلك مع زيارة وفد وزاري من النظام السوري إلى المملكة لبحث عدد من الأمور الاقتصادية، وعودة الحركة التجارية عبر المعابر الحدودية.

وقال بيان صادر عن وزير الداخلية الاردني مازن الفراية بأن إعادة فتح الحدود، ستكون "وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".

وأشار إلى أن "القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة (...)".

معبران يعملان مع سورية

ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين رئيسيين، هما "الرمثا" و"جابر" الأردنيين، اللذان يقابلهما "الجمرك القديم" و"نصيب" على الترتيب من الجانب السوري.

وسبق أن أغلق معبر جابر ـ نصيب بين البلدين لمدة 3 أعوام، وأعيد فتحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي أغسطس/ آب 2020، أغلق الأردن المعبر مرة أخرى، بسبب ارتفاع إصابات كورونا المسجلة على الحدود، وأعاد تشغيله جزئيا مرة أخرى مؤخرا، معتمدا قيودا تضمنت نظام نقل تبادليا للركاب والبضائع (باك تو باك)، وبعدد 150 شخصا يوميا.