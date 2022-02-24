الازمة الروسية الاوكرانية: آخر التطورات الدبلوماسية تحديث مستمر

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرد على مكالمة نظيره الاوكراني فلاديمير زيلنسكي، حيث دعت كييف حلفاءها الغربيين لاتخاذ خطوات دبلوماسية وسياسية ضد موسكو وقالت تقارير ان مجلس الامن يدرس اصدار قرار يدين الهجوم الروسي

مجلس الامن

قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي قد يصوت غدا الجمعة على مشروع قرار بشأن العملية العسكرية الروسية الدائرة حاليا في أوكرانيا.

وأوضحت المصادر لوكالة انباء الأناضول التركية أن العواصم الغربية "لا تزال تتفاوض على الصياغة النهائية لمشروع القرار قبل طرحه على أعضاء المجلس في جلسة طارئة قد تعقد غدا الجمعة".

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في إفادتها خلال الجلسة: "سوف نطرح غدا عليكم مشروع قرار وسوف يحاسب العالم روسيا".

بدوره قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيير، في إفادته خلال الجلسة: "ستنضم فرنسا في عملية الإعداد لمشروع ندين فيه هذه الحرب، وندعو كل الأعضاء إلى دعم مشروع القرار هذا كما ندعو روسيا إلى احترام القانون الدولي”.

واستبعدت المصادر الدبلوماسية أي إمكانية لصدور هكذا قرار من المجلس نظرا لتمتع روسيا بحق النقض (الفيتو).

بايدن يلقي خطابا للامة ويجتمع بـ الـ 7

ويلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس خطابا للأمة حول الغزو الروسي لأوكرانيا ويتلقي قادة مجموعة السبع في مسعى للاتفاق على توسيع العقوبات على موسكو. كما يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عبر الفيديو بحلفاء بلاده في مجموعة السبع لمحاولة التوصل إلى حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، وسيوجه لاحقا خطابا إلى الأمة حول أزمة يحذر من أنها ستؤدي إلى خسائر كارثية في الأرواح".

ويعقد الاجتماع عبر الفيديو مع قادة دول مجموعة السبع التي تضم إلى الولايات المتحدة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، اعتبارا من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (14:00 ت غ).

بوتين يرفض الرد على هاتف زيلنسكي

وتقول مصادر متطابقة ان الرئيس الاوكراني حاول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الا ان الاخير رفض استقبال اتصاله، فتوجه زيلنسكي الى بايدن محاولا الحصول على مساعده تنقذه من الوضع الذي وصلت اليه التطورات مع روسيا، فيما ناشدت السفيرة الأوكرانية في واشنطن، الخميس، المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري لمواجهة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، كاشفة الأهداف التي ضربتها موسكو.

وقالت السفيرة أوكسانا ماركاروفا، في بيان إن "الإجراءات الموحدة والحاسمة هي وحدها التي يمكن أن توقف عدوان فلاديمير بوتين على أوكرانيا." وأضافت: "ينبغي لشركائنا أن يسنوا على الفور حزمة من العقوبات الجديدة."

كييف تدعو حلفاءا لقطع العلاقة مع موسكو

ذكرت وكالة الإعلام الروسية (الخميس) أن وزير خارجية أوكرانيا دعا الدول الحليفة لبلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد أن غزت القوات الروسية أوكرانيا.

في سياق متصل، قال الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن «(الناتو) يفعل خططه الدفاعية للدول الحليفة»، فيما تهاجم روسيا أوكرانيا غير العضو فيه.

وأضاف أن الحلف سينشر قدرات وقوات على أراضيه، وإنه وضع أكثر من 100 طائرة حربية في حالة تأهب قصوى. وقال: «يجب أن نرد بعزم متجدد ووحدة أقوى... ما نفعله هو إجراء دفاعي».

وأكد ستولتنبرغ أن الحلف سيعقد قمة افتراضية الجمعة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طالباً بعقد قمة للحلف حول أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن».

الغرب يتوعد روسيا بالعقوبات

وتعهّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده وحلفاءها سيفرضون عقوبات على روسيا تكون "على مستوى الهجوم" وستستهدف موسكو على "المستويين العسكري والاقتصادي وكذلك في مجال الطاقة". وأضاف الرئيس الذي كان يتحدث مع العلم الأوكراني في الخلفية إلى جانب العلمين الفرنسي والأوروبي، "لن نكون ضعفاء" بهذه القرارات التي ستُتخذ أثناء اجتماع لمجموعة السبع والمجلس الأوروبي مساء الخميس، محذّرًا من أن "العمل الحربي" هذا ستكون له "تداعيات عميقة ودائمة على حياتنا وعلى الصعيد الجيوسياسي لقارتنا".

من جانبه، حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الدول الغربية ستفرض عقوبات "هائلة" تستهدف الاقتصاد الروسي ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا، واصفًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "دكتاتور".

وقال جونسون في كلمة متلفزة للبريطانيين "دبلوماسيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأخيرًا عسكريًا، يُفترض أن ينتهي مشروع فلاديمير بوتين الوحشي والهمجي بالفشل".

في الأثناء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الغزو الروسي لأوكرانيا "يعرّض حياة عدد لا يحصى من الأبرياء للخطر" و"يهدد السلام" في أوروبا.

زيلنسكي يستنجد بـ بايدن

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأكد له دعم الولايات المتحدة لبلاده في مواجهة هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض "نددت بهذا الهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية".

وشدّد كذلك على أن زيلينسكي طلب منه "حض قادة العالم على التنديد صراحة بالعدوان الفاضح للرئيس بوتين والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا".

ووعد رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات كبيرة على روسيا.