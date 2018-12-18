الاسبوع في صور-18-12-2018

تعكف بلدية ولاية قونية التركية، على نشر مثنويات المتصوف والفقيه جلال الدين الرومي بـ 26 لغة، في إطار مساعيها لنشر فكره وتعاليمه التي تحض على المحبة والتسامح. 1 من 3

عمال يكدسون أكواما من الصفيح المعاد تدويره في مركز إعادة التدوير في كوستاريكا. وتتخلى البلاد عن 564 طنا من البلاستيك في اليوم الواحد منها 14 فقط يتم إعادة تدويرها. 2 من 3