الاسبوع في صور-18-12-2018
- تعكف بلدية ولاية قونية التركية، على نشر مثنويات المتصوف والفقيه جلال الدين الرومي بـ 26 لغة، في إطار مساعيها لنشر فكره وتعاليمه التي تحض على المحبة والتسامح.1 من 3
- عمال يكدسون أكواما من الصفيح المعاد تدويره في مركز إعادة التدوير في كوستاريكا. وتتخلى البلاد عن 564 طنا من البلاستيك في اليوم الواحد منها 14 فقط يتم إعادة تدويرها.2 من 3
- اكتشف فريق من علماء الآثار المصريين مقبرة لكاهن تعود لأكثر من 4400 عام بالقرب من أهرامات الجيزة في القاهرة، وتعود مقبرة الكاهن “واح تي” إلى الأسرة الفرعونية الخامسة (ما بين 2500 و2300 قبل الميلاد).3 من 3
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