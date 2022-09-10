الاستخبارات السعودية تعتقل العميد هيكل حنتف الذي سلم اسلحة متطورة للحوثيين

اعلنت الاستخبارات العامة السعودية اعتقال المدعو هيكل حنتف المسؤول الامني اليمني قائد المنطقة العسكرية السادسة الذي سلم عتاد بأكمله من أحدث العتاد العسكري لمليشيات الحوثي

وقالت مصادر ان الاستخبارات السعودية رصدت تحركات حنتف المتهم بتسليم عشرات اليمنيين الى مليشيات الحوثي، حيث كان متجها من سيئون الى مصر ثم الى إسطنبول هاربا . وقال "علمت الاستخبارات السعودية بذلك تم تغيير الرحلة الجوية وتم انزال الطائرة التي تقله في مطار جدة".

وقالت معلومات ان "القوات السعودية تعتقل بطريقة مهينة القيادي المرتزق اللواء المدعو "هيكل حنتف" قائد مايسمى المنطقة العسكرية السادسة - "وقائد مايسمى اللواء الأول حرس حدود التابع لمرتزقة العدوان"

واشارت مصادر انه ان اطلاق سراح زوجة هيكل حنتف بحضور شقيقها فيما تم التحفظ على هيكل حنتف في شعبة الاستخبارات العسكرية جدة الذين وعدوا اطلاق سراحه ووضع اسمه في كل المنافذ منعه من السفر