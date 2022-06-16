الاسد يأمر ببدء اجراءات الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

اوعز الرئيس السوري بشار الاسد ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتان من جانب واحد وذلك خلال استقباله وفدا رسميا من "جمهورية دونيتسك".

وافادت وزارة الإعلام بجمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية، بتحرير معظم اراضي الجمهورية، وقال إنه سيوعز إلى وزارة الخارجية في بلاده لكي تباشر بإجراءات الاعتراف رسميا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".

وذكر البيان، أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أكد للوفد أن وزارته ستباشر فورا بتنفيذ تعليمات رئيس الدولة.

كاميرا #سانا توثق سرقة قوات #الاحتلال_الأمريكي دفعة جديدة من النفط السوري ونقلها عبر عشرات الصهاريج صباح اليوم الخميس باتجاه قواعدها في الأراضي العراقية pic.twitter.com/pFffoEhZQk — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) June 16, 2022

وكان الاعلام الرسمي السوري اعلن عن استقبال الاسد لـ وفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب ديمتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية-الروسية ووزيرة خارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا.

وقالت وكالة سانا الرسمية :أطلع الوفد الرئيس الأسد على الأوضاع في إقليم دونباس وآخر تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن المدنيين في تلك المنطقة في وجه الجرائم التي يرتكبها النازيون المتطرفون هناك والجهود المبذولة لإعادة السكان إلى مدنهم بعد استتباب الأوضاع في الكثير من المناطق والبدء بإعادة الإعمار فيها".

وقالت ان "أعضاء الوفد اكدو رغبتهم بتوثيق العلاقات مع سورية في المجالات كافة ورفع مستواها حيث سلمت وزيرة خارجية دونيتسك الرئيس الأسد رسالة من الرئيس دينيس بوشيلين تتعلق بهذا الإطار وقد رحب سيادته بما جاء في رسالة الرئيس بوشيلين وعبر عن استعداد سورية للبدء بالعمل على رفع العلاقات مع جمهورية دونيتسك إلى المستوى السياسي".

وأشار أعضاء الوفد إلى أهمية التعاون الاقتصادي مع سورية ونسج علاقات ثقافية مع الشعب السوري، وخاصة أن ما يعيشه الشعب في دونباس وما يقاتل من أجله يشبه ما يعيشه الشعب السوري، لأن الدول الغربية تستعمل سلاح العقوبات غير الشرعية والحصار لخنق اقتصادات الدول التي لا تخضع لها وفق تعبير الوكالة الرسمية