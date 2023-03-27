الاسد يرفض شرط سعودي قد يعرقل المصالحة

قالت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة ان الرئيس السوري رفض شرطا سعوديا لاتمام المصالحة قد ينسفها من جذورها اذا لم يتم تطويق التباين في المواقف ، مستبعدة بذات الوقت ان تتراجع دمشق والرياض عن المصالحة

وقالت المصادر ان الرئيس السوري رفض بندا بشأن المصالحة يتحدث عن دخول قوات عربية لمراقبة عودة اللاجئين السوريين من الخارج وضمان عدم اعتقالهم ومحاكمتهم ، ويبدو ان الاسد يرى في البند بانه تدخل في الشؤون الداخلية وينتقص من سيادة الدولة

وحسب مصادر وتصريحات لم تؤكدها السعودية او سورية ، فان الرياض وضعت شروط مع النظام السوري من بينها ذلك الذي يتضمن عدة نقاط هامه اهمها تشكيل قوات ردع عربيه بقيادة السعوديه

وقالت ان مهمتها وضع يدها على كامل التراب السوري ومنع قوات النظام واجهزته الامنية من اعتقال او توقيف اي شخص الا بموافقة القوة العربية بالاضافة الى مشاركتها في فرض الأمن والاستقرار على كامل التراب السوري وصولا لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 والتي من ضمنها إقامة انتخابات تحت إشراف دولي يمكن الشعب من حصوله على كافة حقوقه المشروعه وحقوق المواطنه التي تعيد اعتباره وفق ما اشارت المصادر في المعارضة السورية

واعلنت دمشق والرياض عن البدء في محادثات تهدف لاعادة فتح السفارات في العاصمتين وتسهيل الخدمات القنصلية لرعايا الدولتين ، بعد قطيعة بين النظامين امتدت لـ 12 عاما، ويبدو ان المصالحة تمت كانعكاس على المصالحة السعودية الايرانية والوساطات الروسية بين دمشق والرياض