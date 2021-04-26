الاسد يهاتف بوتين معربا عن قلقه من الاوضاع في اوكرانيا

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد حيث اعرب الاخير عن امتنانه لروسيا لما قدمته من مساعدة للنظام.

وأعلن الكرملين في بيان للرئاسة الروسية إلى أن الرئيسين بحثا أثناء المكالمة التي بادر إليها الجانب السوري، "القضايا الملحة من الأجندة الثنائية، وخاصة آفاق تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة عدوى كورونا، بما في ذلك توريدات للقاحات الروسية".

وذكر البيان أن الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا على ما تقدمه للشعب السوري من "الدعم الشامل والمساعدة".

وتابع الكرملين أن تبادل الآراء بين الرئيسين حول الوضع في سوريا ركز على "الدفع بعملية السلام السورية ضمن إطار أنشطة اللجنة الدستورية".

وبحسب البيان، فقد أطلع الأسد بوتين على سير التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية السورية المقررة في شهر مايو المقبل، كما اتفق الطرفان على "مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات".

من جانبها، أشارت الرئاسة السورية، في بيان، إلى أن الرئيسين ناقشا "عزم روسيا توريد لقاحات إضافية لمساعدة الشعب السوري" على مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت الرئاسة أن بوتين والأسد تطرقا "إلى عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي ومنها عمل لجنة مناقشة الدستور والضغوط الغربية التي تمارس عليها من أجل حرفها عن مسارها".

وأضاف البيان أن الرئيس السوري عبر عن دعم بلاده لروسيا "في مواجهة محاولات التصعيد التي تقوم بها الدول الغربية وخاصة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والتي تستهدف دور روسيا وسياساتها المبنية على ضرورة احترام وسيادة القانون الدولي من أجل تحقيق الاستقرار في العالم".