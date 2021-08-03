الاسد يهدد بتدمير درعا

هدد وفد النظام السوري في درعا بهدم المدينة على رؤوس اصحابها ان لم ينفذو مطالب النظام السوري في الوقت الذي اكدت اللجان المركزية المخولة من اهالي المدينة بالتفاوض مع النظام رفضها للضغوط وقدمت بدورها مطالبها وشروطها

مطالب الاسد في درعا

ووفق المصادر فقد طالب النظام رفع العلم السوري على أعالي المسجد العمري، وهذا المسجد له رمزية كبيرة كونه اساس الثورة، كما يطالب وفد الاسد بالسيطرة الكاملة على درعا ونشر الحواجز في كامل المنطقة، إضافة لتهجير عدد من الأشخاص المطلوبين أو تسليم أنفسهم و سلاحهم، والخدمة الإلزامية لأبناء درعا".

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن: "هدد وفد النظام السوري بتدمير درعا فوق رؤوس أهلها في حال رفض المطالب".

مطالب الاهالي في درعا

من جهتها قدمت اللجان المركزية في درعا مقترحاً جديداً يقضي بنشر قوات عسكرية تابعة للفرقة 15 والأمن العسكري إلى جانب عناصر من اللواء الثامن التابع لروسيا في عدة أحياء بدرعا البلد، إضافة لإجراء عمليات تفتيش محدودة بحضور أعضاء لجان التفاوض.

وبحسب تجمع "أحرار حوران" فإن هناك احتمالية رد النظام السوري وروسيا على مقترح اللجان المركزية مساء اليوم الثلاثاء، وسط هدوء حذر يسود منطقة درعا البلد من ساعات الصباح الأولى.

250 عائلة تحتجزها مرتزقة الفرقة الرابعة في منطقة الشياح بالقرب من #درعا_البلد منذ ثلاثة أيام، تتعرض العائلات للاهانات والشتم، كما يتم منع إدخال اي مواد غذائية او أدوية لهذه العائلات، بالتزامن مع منعهم من الحركة بشكل كامل ومنع المرضى منهم من الذهاب للمستشفيات. #Freedom4Daraa pic.twitter.com/OHMnfzBrbJ — Ibrahim Awwad (@IbrahimAwwad89) August 1, 2021

ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها عام 2018. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة.

ونص على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عددا كبيرا من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة.

قتلى من عناصر الاسد

وكان المرصد أحصى في مارس مقتل 21 عنصرا على الأقل، من عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات، في كمين نصبه مقاتلون مسلحون في ريف درعا الغربي.

وخلال الأسابيع الماضية، أفادت وسائل إعلام سورية محلية عن حشد عسكري لقوات النظام عند أطراف المدينة، تزامن مع عقد اجتماعات عدة بين ممثلين عن المجموعات المقاتلة والحكومة السورية.

والخميس الماضي، أشارت صحيفة الوطن، المقربة من دمشق، إلى أن جيش النظام بدأ "عملية عسكرية ضد البؤر التي يتحصن فيها إرهابيون أفشلوا اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد".