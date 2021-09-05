الاسرائيليون على موعد مع جرعة رابعة من لقاح كورونا

تستعد السلطات الصحية الاسرائيلية لإطلاق حملة تطعيم بجرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تفاديا لاي متحور من فيروس كورونا قد يدخل البلاد.

وقال مفوّض فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، البروفيسور سلمان زرقا، في مقابلة له مع هيئة البث الاسرائيليّة باللغة العبريّة (كان): "الجمهور يؤمن بالنظام الصحي الاسرائيليّ، وكنا أول من بدأ حملة التطعيم في العالم، وأول من يحصل على الجرعة الثالثة، الآن سنبدأ أيضًا بالتحضير للجرعة الرابعة، وذلك لنتفادى اي متحور من فيروس كورونا قد يدخل بلادنا".

ولفت زرقا إلى أن التجمهرات والاجتماعات الكبيرة قد تعرقل مساعي حصر الوباء في إسرائيل، ودعا جميع المواطنين إلى التحلي بأكبر قدر من الحيطة والحذر، بما في ذلك الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعاته الثلاث.

وأعلنت قناة "كان" ايضا أن إسرائيل تجري محادثات لشراء ملايين إضافية من جرعات اللقاح، لغرضين محتملين: الأول، أن جرعة اللقاح الرابعة ستكون مطلوبة في الوقت القريب في حال تفشي متحور جديد من الفيروس، والاحتمال الثاني هو أن الموافقات التي طال انتظارها ستكون متاحة لتوسيع حملة التطعيم للأطفال دون سن 12 عاما، وبالتالي حل بعض المشاكل في نظام التعليم وانتظام الدراسة الوجاهيّة بشكل مستمر في جميع المدارس.