الاسرى الفلسطينيين يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد رضوخ اسرائيل لمطالبهم

افادت مصادر فلسطينية واخرى مقربة من الحركة الاسيرة ان لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، قررت تعليق خطوة الإضراب عن الطعام التي بدأت اليوم الاربعاء وكانت ستستكمل صباح الخميس بانضمام 2000 أسير لها.

وقالت المصادر ان الحركة الاسيرة توصلت لاتفاق مع مصلحة السجون (الإسرائيلية) يفضي بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى والتي اتخذت مؤخرًا من قبل وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

جمعية واعد للأسرى: الإنجاز الذي حققته الحركة الأسيرة صفعة قوية للمجرم بن غفير وعليه استيعاب ما تم جيدا.

وكانت الحركة الاسيرة قد اعلنت عن الشروع في اضراب مفتوح عن الطعام بانضمام كبار القيادات الفلسطينية الاسيرة في سجون الاحتلال على رئاسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات احتجاجا على الاجراءات العقابية التي امر فيها وزير الامن الداخلي المتطرف ايتمار بن غفير

القناة 12 العبرية: بعد وقف الإجراءات العقابية بحق الأسرى في السجون تم الاتفاق على إنهاء الإضراب عن الطعام.

وباركت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية "انتصار إرادة الأسرى على جبروت وظلم الاحتلال وإدارة سجونه، ونؤكد أنها جولة في إطار صراع ممتد لا تنتهي فصوله إلا بتحرير الأسرى وكسر قيودهم" واكدت ان هذا الانتصار يجب أن يكون دافعًا إضافيًا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله ومؤسساته، بالعمل الجاد لتحرير الأسرى لأن معاناتهم لم تنتهي بعد، فالسجان لا يُؤتمن مكره وغدره.